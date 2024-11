Lavori al termine in piazza Matteotti, riapertura vicina 

Da cinque mesi non si vedono più operai. Perché i lavori sono praticamente terminati. Ci sono le panchine, i percorsi pedonali tracciati, e da qualche giorno è comparso anche il prato verde. Anche la statua di Giuseppe verdi è stata restaurata e riposizionata già la scorsa estate. Perché allora piazza Matteotti è ancora chiusa e protetta dalle reti di recinzione del cantiere? «Perché manca ancora l’illuminazione», spiegano dagli uffici comunali. «Senza non si può riaprire», aggiungono.

L’amministrazione è ancora in attesa della fornitura, materiale che, salvo ulteriori ritardi, dovrebbe arrivare a metà dicembre. Ecco perché, considerati i tempi di lavorazione per la sistemazione di tutto l’impianto, la speranza è che piazza Matteotti possa riaprire ai cagliaritani almeno per Natale. Nel frattempo, la prossima settimana gli operai del Verde cominceranno a effettuare la potatura degli alberi monumentali. Dopodiché mancherà solo la fontana a filo, al centro della piazza, impreziosita da giochi d’acqua, opera legata al progetto di riqualificazione di via Roma (costo complessivo circa dieci milioni). Come del resto i lavori di tutta la Piazza Matteotti ( ma. mad. )

