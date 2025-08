Lavori al teatro Perrier: stanziati 528mila euro 

Sarà restaurato e diventerà presto nuovamente agibile il teatro Perrier di Buggerru. Lo assicurano gli amministratori comunali, dopo aver appreso dell’avvenuta concessione di un finanziamento stanziato dalla Regione di circa 528 mila euro. «Per la struttura – spiega la sindaca Laura Cappelli – abbiamo in programma un intervento in grado di restituire dignità e funzione a uno spazio simbolo e strategico per la nostra comunità, ponendo le basi per un suo riutilizzo pubblico. I lavori, infatti, consentiranno sia il recupero architettonico e strutturale dell’edificio, sia l’adeguamento alle recenti normative impiantistiche e di accessibilità». Il teatro, realizzato sulla fine dell’800, è intitolato a George Perrier, dirigente della compagnia mineraria Malfidano. Da oltre 10 anni lo stabile è inagibile a causa delle mancate manutenzioni mai eseguite nel corso degli ultimi decenni. «Con questo intervento completeremo il percorso di riqualificazione del patrimonio minerario dismesso – conclude Cappelli - che negli anni abbiamo riconvertito a fini turistici e culturali».