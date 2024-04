Lavori al TC Cagliari «al via dopo l’estate» 

«Dopo l’estate». Angelo Binaghi fissa la data, o meglio il periodo, dell’avvio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione al Tennis Club Cagliari. Con una grande attenzione «alla cronotabella delle opere», perché la speranza è quella di migliorare il circolo senza pesare sull’organizzazione della terza edizione del Sardegna Open. Un anno e mezzo circa, tanto dureranno i lavori, quindi saranno “in corso” quando – fra un anno – il circolo di Monte Urpinu dovrà ospitare gli eventi internazionali.

I lavori

Saranno imponenti: la realizzazione di un parcheggio interrato dell’impianto sotto i due campi 2 e 5, con accesso dalla via Leo; il ripristino successivo dei campi 2 e 5; la sopraelevazione del campo centrale per favorire le riprese televisive; la realizzazione di una vasca profonda un metro e mezzo “destinata a scopi riabilitativi”; l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche; la copertura telescopica nei due campi 8 e 10 (quelli cosidetti “comunali”, ma su questo passaggio non ci sono ancora certezze) e il rinforzo strutturale del solaio di copertura dell’attuale club house.

La precedenza

«Si dovrà cominciare dal campo centrale», ha sottolineato Binaghi, «in modo da garantire il regolare svolgimento del Sardegna Open 2025». (e.p.)

