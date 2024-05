Lavori al porticciolo, proteste in Comune 

Il progetto esecutivo è atteso a giorni. Difficile, fino ad allora, stabilire se l’intervento di riqualificazione previsto nel prossimo autunno renderà il porticciolo turistico di Torregrande, oltre che più moderno e funzionale, anche più accessibile.

Le criticità

Le attuali criticità, raccolte in una relazione corredata da fotografie, sono state illustrate dal comitato Diportisti diversamente abili alla commissione consiliare Lavori pubblici, convocata dal presidente, Giuliano Uras, su richiesta del capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna.

Uffici inaccessibili per l’assenza di ascensore o monta scale, bagni preclusi alle sedie a rotelle, zona ristoro e moli galleggianti irraggiungibili sono solo alcuni dei limiti evidenziati. «Solo pochi giorni fa sono stati realizzati tre parcheggi a norma per disabili», hanno spiegato al parlamentino i portavoce del comitato Massimiliano Vinci e Massimiliano Sanna, ribadendo il diritto dei portatori di handicap di vivere, al pari di qualsiasi altro cittadino, il mare e la nautica da diporto in piena autonomia.

«Non posso escludere a priori che alcuni interventi siano già stati inseriti nel progetto definitivo - ha rassicurato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - in caso contrario si potrebbero prevedere accorgimenti in corso d’opera con eventuali ribassi d’asta». Le barriere architettoniche, tuttavia, non sono l’unico motivo di malumore tra i rappresentanti del comitato che hanno rivolto un appello al Comune affinché vigili sulla gestione dell’infrastruttura.

Gestione nel mirino

Tra i proprietari delle imbarcazioni e la società Marine Oristanesi nell’ultimo periodo le tensioni non sono mancate, al punto che diciotto diportisti non hanno ancora firmato la proposta di contratto per la stagione in corso. «Ci è stato intimato di liberare l’ormeggio entro il primo ottobre - sostengono dal comitato - anche se il Comune ha garantito che i lavori saranno eseguiti per blocchi e le barche saranno spostate di volta in volta».

La replica del presidente della società di gestione Gianni Salis non si fa attendere. «Evidentemente ci sono stati dei fraintendimenti - chiarisce - abbiamo inviato una diffida formale solo a chi non ha sottoscritto il contratto, nessun altro dovrà lasciare l’area portuale, neppure i pescherecci». Le modalità di intervento verranno ufficializzate non appena sarà depositato il progetto esecutivo.

La novità

«Libereremo 150 posti di imbarcazioni a motore che potranno sostare nello spazio che abbiamo in concessione - va avanti Salis - la scelta ricadrà su quelle ormeggiate nel molo lungo, dove c’è maggiore pescaggio, e su quelle che già per scelta fanno già un contratto estivo». In questo modo si creerà un “polmone” nel quale a rotazione saranno “parcheggiati” i natanti dei moli interessati dai lavori. «Si procederà per chiusure e collaudi parziali per ridurre al minimo i disagi», conclude Salis. Anche se non sarà facile conciliare le esigenze dell’impresa con quelle di 600 utenti.

