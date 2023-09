Lavori al poliambulatorio: arriva un altro finanziamento 

Sale a quasi 22 milioni di euro il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Dolianova: mezzo milione di euro in più rispetto a quello votato a luglio. La nuova previsione di spesa riguarda il progetto di riqualificazione del poliambulatorio di Piazza Europa per il quale la somma impegnata passa da 650mila a 1,2 milioni di euro. L’opera, i cui lavori sarebbero dovuti iniziare nel 2022, è considerata un investimento strategico per alzare il livello dell’assistenza sanitaria nel Parteolla.

La speranza di tutti è che finalmente si possano aprire i cantieri. Invariate le altre poste finanziarie del Piano: le risorse saranno investite in progetti di riqualificazione urbana, servizi a persone e imprese, verde pubblico e mobilità sostenibile. Per il 2024, il Comune ha programmato una spesa 9,5 milioni di euro, 5,2 per il 2025 e 7,2 per il 2026. La quasi totalità dei finanziamenti fa riferimento a risorse a destinazione vincolata (17,2 milioni), mentre 2,5 milioni arriveranno attraverso il ricorso a mutui.

Tra i progetti più importanti, la ristrutturazione della scuola media (3,3 milioni), la pista ciclopedonale dal centro abitato al Parco fluviale di Bardella (1 milione), l’ampliamento del cimitero di Sant’Elena (250mila) e la riqualificazione di parchi urbani (300mila).

