Lavori al parco Parodi, stanziati 180mila euro 

Giochi inclusivi, nuovi spazi verdi, i bagni pubblici e barriere vegetali per limitare rumori e inquinamento da traffico. Via libera al documento per la rinascita del parco Parodi. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta pochi giorni fa: 180mila euro in tutto, 140mila risorse della Regione, il resto lo stanzia il Comune. Fra le priorità date dal settore Ambiente - oltre a nuovi spazi verdi - il ripristino delle parti di pavimentazione sconnesse, la creazione di aree gioco per i diversamente abili e infine l’installazione dei servizi igienici.

RIPRODUZIONE RISERVATA