Lavori al parco Arcobaleno 

Per le prossime tre settimane il parchetto comunale Arcobaleno di viale Sant’Ignazio a Serramanna resterà chiuso per lavori. Gli operai specializzati nella realizzazione di parchi e aree gioco, saranno impegnati nella sua ristrutturazione. Verrà rimosso il percorso pedonale e sostituito con un nuovo camminamento adatto a passeggini, carrozzelle e ai cittadini con mobilità ridotta. Sono già stati rimossi i vecchi giochi che verranno ristrutturati e ai quali ne verranno aggiunti di nuovi e inclusivi per bambini con difficoltà motorie e handicap. La ghiaia e la sabbia saranno sostituite da due grandi isole con basamento in cls e gomma anti-trauma e, infine, saranno implementati i cestini portarifiuti.

Gli interventi, ai quali ne seguiranno altri al parco comunale La Pineta, sono stati programmati al termine della stagione di maggior utilizzo. Il parchetto Arcobaleno è molto frequentato e ultimamente sono cresciute le segnalazioni dei genitori di atti di vandalismo da parte dei ragazzi più grandi. ( f. i. )

