Lavori al palo, monta la polemica 

Una parte è stata fatta, un’altra è in corso ma diversi progetti sono ancora nel cassetto. A Uras è tempo di bilanci a distanza di due anni dall’insediamento della Giunta.

La polemica

Da una parte l’ex sindaca, Anna Maria Dore, ora nei banchi dell’opposizione, che parla «di un’amministrazione lenta e a tratti ferma nonostante i finanziamenti e i progetti lasciati in eredità». Dall’altra il sindaco, Samuele Fenu, che ribalta il problema: «Ci siamo trovati davanti una montagna altissima, difficile da scalare in poco tempo. Tutto ciò che era stato annunciato in campagna elettorale non era vero».

I progetti fermi

Uno dei progetti fermi riguarda la realizzazione di otto lotti nell’area Pip e la rotonda, grazie a un finanziamento regionale di un milione di euro di cui 214mila di cofinanziamento del Comune. «Stiamo procedendo con l’assegnazione dei lavori. L’iter è stato lungo», annuncia Fenu. Fermo anche il rifacimento del prolungamento di via Emilio Lussu: «Abbiamo chiesto un ulteriore finanziamento - ha detto il sindaco - I lavori partiranno a ottobre. Anche in questo caso abbiamo dovuto rivedere la documentazione che presentava problemi». Il Comune deve ancora iniziare il restauro della chiesa di San Salvatore.

Operai al lavoro

Poco più di mezzo milione erano arrivati dalla Programmazione territoriale per la riqualificazione dei campi sportivi: «I lavori sono in corso anche se abbiamo stravolto il progetto iniziale: ecco perché è passato così tanto tempo». È stato già eseguito il restauro dell nuraghe Sa Domu Beccia, «Ma poi abbiano ottenuto altri 200mila euro per renderlo fruibile», annuncia il sindaco.

E sono iniziati i lavori anche al centro diurno. «Noi stiamo partecipando a tutti i bandi possibili – conclude Fenu – È giusto dire però che in tanti casi ci siamo trovati di fronte a opere da progettare: per piazza santa Maria Maddalena, ad esempio, non abbiamo trovato nemmeno il tanto decantato finanziamento».

La minoranza

«Avevo lasciato un’eredità importante, purtroppo però ci sono tantissime opere ferme, altre invece sono state stravolte e non capisco il motivo – incalza Anna Maria Dore - Un vero peccato. Sono lenti a portare avanti ciò che abbiamo lasciato noi ma anche i loro progetti annunciati in campagna elettorale ancora non si vedono. L’impegno magari c’è ma il risultato tarda però ad arrivare. Sono stati conclusi solo i lavori dove praticamente mancava una firma. Come ad esempio il centro anziani o Casa Piras». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA