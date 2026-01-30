Lavori al palasport chiuso da sei anni 

A Macomer riprendono i lavori per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Sertinu, chiuso da circa sei anni e in balia dei vandali. Considerato una eccellenza regionale, diventerà punto di riferimento per le manifestazioni sportive a carattere regionale e nazionale. Si parte con un finanziamento di circa 300 mila euro, in gran parte della Regione e con una quota tramite il mutuo acceso dal Comune col Credito sportivo.

«La riqualificazione del palazzetto dello sport - dice l’assessore Federico Castori - rientra tra le priorità dell’amministrazione comunale, trattandosi di una struttura importante per la comunità». Con un primo intervento sono stati realizzati il tetto in lamiera e nuovi infissi. Ora si procederà con il un nuovo manto di gioco in parquet flottante. Verrà ampliato l’ingresso. Previsto un vano ascensore per portare i disabili in tribuna. Anche gli spogliatoi saranno messi a norma e resi accoglienti. A febbraio riprenderanno i lavori, affidati a una nuova impresa, che completerà gli interventi programmati, quindi si consegnerà l’importante struttura alle varie associazioni e società sportive (di basket, volley, arco e arti marziali in particolare), ai primi di settembre. Si sta pensando anche di dotare la struttura di un impianto di energia rinnovabile, sfruttando il sistema creato attorno anche per le altre strutture sportive.

Il Palasertinu diventerà quindi un impianto di eccellenza regionale. «Il palazzetto potrà fare paio con lo stadio, per ospitare importanti manifestazioni regionali e anche nazionali - dice Castori - dando lustro alla nostra cittadina».

