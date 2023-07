Lavori al PalaSerradimigni, a settembre l'ultimo bando 

Entro il 20 settembre sarà pronto l'appalto integrato per gli ultimi due lotti di lavoro. Considerando che per ampliare il PalaSerradimigni a 5.950 posti e sistemare l'impiantistica occorrerà un anno dalla consegna dei lavori, due le ipotesi di conclusione: una ottimistica a Natale 2024, qualora i lavori siano consegnati entro dicembre; una più realistica che arriva alla Primavera del 2025. È quanto emerso nella audizione dell'assessora ai Lavori Pubblici e strutture sportive Rosanna Arru presso la IV Commissione consiliare permanente presieduta da Manuel Alivesi.

Cinque anni di lavori e 13 milioni di spesa, perché come rimarcato “L'iniziale somma di 4,3 milioni era insufficiente per l'ampliamento”. La Regione ha provveduto a far arrivare prima 6 milioni (grazie al compianto assessore Frongia) e quindi altri 3 che, se fossero stati disponibili a settembre quando è stato dato l'annuncio anziché a dicembre quando è stata varata la Omnibus, avrebbero consentito di accorciare le tempistiche di oltre un anno. Sono quasi conclusi i lavori del primo lotto che prevede la messa in sicurezza della struttura e la realizzazione delle sei torri che reggeranno la nuova copertura. La seconda fase prevede la sistemazione di tutta l'impiantistica, l'ampliamento della capienza a quasi 6 mila posti innalzando il palazzetto e collegando settori A, C e B e la nuova copertura. Il vecchio tetto sarà tolto una volta sistemato il nuovo, quindi il PalaSerradimigni resterà sempre coperto e utilizzabile dalla Dinamo.

