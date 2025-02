Lavori al Monte, esplode la polemica 

A Macomer divampa la polemica e sui social viene minacciata la rivolta. Al centro della vicenda i lavori avviati in cima al monte Sant’Antonio per la realizzazione di due strutture amovibili, con la base di cemento armato e il resto in materiale eco-sostenibile, per creare, in mezzo al bosco, un ufficio informazioni e i bagni ad uso turistico. Tutto rientra nel progetto di un percorso spirituale, archeologico e ambientale tra la chiesa di San Pantaleo (parrocchia madre) e il santuario del monte Sant’Antonio, di cui l’Unione dei Comuni del Marghine è il soggetto attuatore.

L’intervento

Si tratta di due strutture, di 80 e 60 metri quadri, che stanno sorgendo nella zona dei parcheggi e nella fermata dei pullman, utilizzati in particolare dal primo fino al 13 giugno, in occasione della festa in onore di Sant’Antonio di Padova. Un’opera inserita nella programmazione territoriale, grazie a un finanziamento attorno ai 700 mila euro, di cui 423 mila per le due strutture mentre il resto sarà utilizzato per la sistemazione dell’antica strada di Intro ’e Montes dove, da circa 200 anni, passa la processione col simulacro del santo, tra il 12 e il 14 giugno. Il progetto complessivo era stato presentato dalla passata amministrazione comunale all’Unione dei Comuni, che lo ha sottoposto alla Regione. Tra il 2019 e il 2020 la firma dell’Unione dei Comuni e della Regione.

L’amministrazione

Nei giorni scorsi l’avvio dei lavori, che dovrebbero finire entro agosto. L’impresa ha già realizzato il basamento in cemento armato. «Tutto è inserito nella programmazione territoriale e il Comune non ci può fare niente - dice il sindaco Riccardo Uda - il progetto esecutivo è stato approvato nel 2020». L’inizio dei lavori non è passato inosservato. Sui social si è scatenata una dura polemica. «Ci avevano assicurato che sul nostro monte non sarebbe comparso il cemento - scrive un esponente delle compagnie di caccia grossa - ora vediamo che le promesse sono state disattese». L’assessore all’Ambiente, Toto Listo, cerca di calmare gli animi e dice che si tratta di opere amovibili, eco-sostenibili non impattanti: «A parte la base in cemento le due strutture saranno realizzate in legno, senza interrompere l’armonia di quel pezzo di montagna. L’intervento rientra nella valorizzazione del parco».

