Lavori al mare Fondi stanziati dall’esecutivo 

Lavori in vista nelle borgate marine di Torre del Pozzo e S’Archittu. L’amministrazione comunale, guidata da Andrea Loche, ha stanziato 50mila euro, 27mila tramite contributo statale e 21mila con fondi delle casse comunali.

A Torre del Pozzo saranno eseguiti i lavori per la messa in sicurezza delle discese a mare, con sistemazione dei sentieri e dei gradini di accesso alla spiaggia. A S’Archittu invece la manutenzione dei bagni pubblici, da tanto tempo abbandonati all’incuria, e di cui c’è urgente bisogno. Poi l’esecutivo ha affidato l’incarico per un progetto di fattibilità tecnica economica, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, per sistemare l’area antistante tra la roccia della “Balena” e il percorso pedonale tra via Tonchio e la statale 292, intervento per cui sono previsti 96mila euro. Il progetto fa parte del programma di rilancio del litorale: «La principale leva per lo sviluppo della nostra comunità, in termini di benessere, sicurezza e fruibilità del patrimonio» precisa Loche. (j. p. )

