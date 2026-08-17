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L’intervento.
18 agosto 2026 alle 00:09

Lavori al cimitero di San Pietro: il Comune mette ordine 

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Ordine e sicurezza nel cimitero di San Pietro a Oristano. Il Comune prepara un intervento da quasi 295 mila euro per realizzare nuovi manufatti e, soprattutto, cambiare il sistema con cui vengono costruiti. La gara è stata avviata con una procedura negoziata su SardegnaCAT, per un importo di lavori di 268 mila euro. Nella determina si spiega che «nei cimiteri insistono dei manufatti realizzati sia da privati concessionari che dal Comune» e che le costruzioni, non essendo state coordinate dal punto di vista progettuale, hanno portato alla «coesistenza di manufatti difformi per quote, dimensioni, altezze ed allineamenti». Una situazione che, oltre a creare un effetto poco uniforme, «pone degli ostacoli alla fruibilità della struttura al pubblico ed agli operatori». C’è poi il problema dei cantieri disseminati nell’area che rende «difficoltosa e, in alcuni casi, anche pericolosa» la fruizione del cimitero.

Da qui la scelta di regolamentare l’attività edilizia: sarà direttamente il Comune a realizzare i manufatti, per poi cederli ai concessionari. Il primo intervento riguarda San Pietro, con l’obiettivo di estendere successivamente il sistema anche ai cimiteri delle frazioni. Per i lavori saranno invitati cinque operatori economici. Il termine previsto per completare l’intervento è di 90 giorni dalla consegna del cantiere. ( m. g. )

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