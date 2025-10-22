VaiOnline
Arbus.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Lavori al cimitero, c’è una variante 

«Un nuovo ingresso pedonale per agevolare l’ingresso alle persone con difficoltà motorie»: l’assessore ai Lavori pubblici di Arbus, Alessandro Pani, spiega le motivazioni che hanno comportato una variante alle opere in corso nel cimitero, una modifica necessaria a seguito di circostanze impreviste emerse durante l’esecuzione dei lavori. L’intervento rappresenta il secondo lotto del progetto da un milione e mezzo di euro approvato dalla Giunta nel 2020 e prevede la sistemazione generale del comparto di ampliamento con la realizzazione di 196 loculi.

«È apparsa subito la necessità – aggiunge Pani – di acquisire nuove aree a ridosso del cimitero, anche perché con l’espansione del camposanto sarebbero diventate inedificabili. Tra le opere previste anche la messa in sicurezza delle rampe interne, la realizzazione di un blocco ossario e la sistemazione dell’area esterna».

Intanto il Comune ha avviato l’iter per un ulteriore ampliamento di 132 loculi nell’area adiacente a via Gramsci, il costo ammonta a 200mila euro. «Per ottenere i fondi, abbiamo partecipato al bando della Regione del mese di giugno. La richiesta ammonta a 200mila euro», conclude Pani. ( s. r. )

