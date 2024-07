Lavori al capolinea, addio alle code sulla statale 131 dcn 

Addio alle code da incubo all’uscita di Nuoro sulla 131 dcn. Da ieri, Anas sta provvedendo alla graduale riduzione dei cantieri sulla strada statale in località Marreri, a Nuoro, ripristinando la circolazione a quattro corsie su 9 chilometri del tracciato. Lavori che hanno riguardato il consolidamento e restauro dei 12 viadotti per un investimento totale di circa 37 milioni.

Da ieri sono stati già stati riaperti al traffico oltre 4 chilometri di strada a quattro corsie (dal chilometro 55,400 al chilometro 59,600). Entro sabato 3 agosto Anas annuncia la riapertura di altri 2,5 di tracciato tra il chilometro 52 e il chilometro 54,5. Infine, prima del weekend da bollino nero di Ferragosto ed entro il 9 agosto verrà riaperto al traffico un ulteriore tratto dal chilometro 49,852 al chilometro 52, che comprende uno delle zona più critiche del tracciato, cioè la galleria ‘Prato Sardo’, per ulteriori 2,2 chilometri. Il restringimento a due corsie, una per senso di marcia però, rimarrà in un tratto di circa un chilometro tra il chilometro 54,5 e il chilometro 55,4.

Per la riqualificazione dell’intero tracciato della statale 131 Dcn Anas ha sta investendo 220 milioni di euro.

