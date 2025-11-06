Lavori al Campo Nero, dagli scavi spuntano ceramiche preromane 

Tutto era cominciato a luglio, dai controlli per il progetto di riqualificazione del “Campo Nero”, in Corso Italia a Sestu. Si chiamano “indagini geognostiche”: per conoscere la composizione del terreno, dove dovrebbe essere piazzata una torre faro. Ed inaspettatamente sono emersi «frammenti ceramici, forse risalenti al periodo preromano», spiega Enrico Trudu, funzionario della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio. E ora, dopo una pausa, si scava alacremente, come hanno notato molti sestesi.

«Erano già state trovate sepolture di epoca punico romana in Corso Italia, diversi anni fa. Al momento è prematuro fare un’analisi. Continueremo gli scavi per altri quindici giorni», continua Trudu, «e dopo avremo un quadro più completo». «Indagini di questo tipo sono necessarie per la redazione del progetto», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «una volta finito e recuperato quanto possibile, gli scavi saranno ricoperti». «Non ci sarà nessun ritardo», garantisce l’assessore allo Sport, Mario Alberto Serrau. L’intento resta riqualificare il vecchio “Campo Nero”, da molti anni abbandonato: già ultimati gli spogliatoi, a breve arriveranno prato, luci e tribune. «Alla conferenza di servizi del primo dicembre verrà chiusa la prima fase con la fattibilità tecnico economica, alla quale seguirà la variante urbanistica e infine il progetto esecutivo”, riassume il vicesindaco Massimiliano Bullita, mentre la sindaca Paola Secci precisa: «È nostro dovere recuperare i reperti del passato ma anche rispettare l’esecuzione delle opere».

