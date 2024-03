Lavori al Campo Italia,  il sindaco assicura: il 29 aprile si chiudono 

Sul Campo Italia il sindaco rompe il silenzio. E replica punto su punto alle richieste dei consiglieri di opposizione Acca, Mastinu, Naitana, Sanna e Carlini che avevano presentato un’interpellanza chiedendo la convocazione di un Consiglio straordinario e la costituzione di una commissione d’indagine sui lavori al campo. La risposta arriva della vigilia del Consiglio (convocato oggi alle 16 per discutere di Plus e regolamento occupazione suolo pubblico), il sindaco Piero Casula mette tutto per iscritto, non prima però di aver stigmatizzato l’assenteismo della minoranza. «Per calendarizzare i Consigli comunali – evidenzia Casula- sono state convocate tre riunioni alle quali i capigruppo delle minoranze erano assenti ingiustificati. Pertanto si è ritenuto di non inserire l’argomento all’ordine del giorno. Inoltre nelle assemblee del 16 e 20 febbraio scorsi erano presenti solo due dei cinque consiglieri e nessuno ha sollevato eccezioni sul mancato inserimento dell’interpellanza». Sulla commissione consiliare speciale d’indagine Casula precisa che «è di competenza del Consiglio e invita i consiglieri di minoranza a presentare la proposta di deliberazione con l’oggetto, i limiti dell’attività e il numero dei componenti». Il sindaco infine ripercorre tutta la vicenda, difendendo le scelte compiute finora. «Il termine ultimo per l’esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto di completamento – annuncia il sindaco - è il 29 aprile. Inoltre non risultano maggiori spese ma si è rimasti all’interno del finanziamento iniziale di un milione 415 mila euro». ( s.c. )

