Lavori al Campo Italia Cantiere in corso fra polemiche e ritardi  

Tanta amarezza negli ambienti sportivi locali per la retrocessione dall'Eccellenza in Promozione del Cs Bosa. Il più amareggiato è il presidente Massimiliano Calaresu che alla pagina social del club affida un commento: «Retrocediamo e come presidente mi assumo la responsabilità di questo verdetto. Unico rammarico non essere riuscito a custodire oltre 10 anni di incredibili sacrifici fatti da chi ha a cuore il Bosa». Una analisi, quella del massimo dirigente che non viene condivisa però da tutti; molti associano il risultato sportivo al fatto che la squadra anche in questa stagione ha pagato un caro prezzo per la impossibilità di non poter disporre del Campo Italia, off-limits a causa dei lavori. Il sindaco Piero Casula chiamato in causa, interviene non sfuggendo alla sua parte di responsabilità: «Onore al presidente per essersi assunto una grande responsabilità, al mister e alla squadra. I rimpianti sono tanti, il più grande è non aver potuto giocare nel campo di casa. La volontà che ha portato questa amministrazione a chiedere e ottenere il finanziamento necessario per ristrutturare il campo Italia - assicura il sindaco - era quella di mettere le squadre di calcio nelle condizioni di giocare in sicurezza in una struttura a norma. Purtroppo le lungaggini dovute a imprevisti e alla burocrazia hanno impedito questo. Sono io che mi assumo le responsabilità».

Il capitano Luca Di Angelo è più lapidario. «Questa retrocessione è legata alla gestione del rifacimento del campo sportivo».

