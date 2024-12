Lavori al Businco, lite sullo stop 

Si porta dietro una bufera il caso Businco, dopo che venerdì l’Arnas Brotzu, l’azienda sanitaria a cui l’Oncologico di Cagliari è accorpato, ha rescisso il contratto con un gruppo economico appaltatore. Nel freezer finisce così il maxi progetto da nove milioni di fondi Pnrr che sulla carta deve portare all’ammodernamento delle sale operatorie, entro giugno 2026. Un intervento che, giocoforza, per ora si ferma, dopo la delibera 1761 del 20 dicembre firmata dalla dg Agnese Foddis, dal direttore sanitario Raimondo Pinna e da quello amministrativo Marco Biagini. Ma per i vertici aziendali «nella fase di esecuzione dei lavori dell’Azienda non ci sarà alcun ritardo, nemmeno di un’ora».

Gli affondi

Per Gianfranco Angioni, dirigente sindacale dell’Usb sanità, «la delibera 1761, che annulla il contratto con l'operatore economico per la valutazione della vulnerabilità sismica, segna un punto di non ritorno. Questa scelta conferma le nostre preoccupazioni iniziali: senza un cronoprogramma chiaro e un progetto esecutivo, il trasferimento delle sale operatorie non può essere portato a termine». Angioni pone anche una serie di questioni formali. «Perché – dice - si sono attesi mesi per risolvere il contratto d’appalto? Come mai si voleva procedere senza aver concluso tutto il percorso procedurale? Eppure la situazione è abbastanza evidente: i rallentamenti si sono configurati già il 23 aprile 2024, come evidenziato nella nota Pg 2024/7396. Questo ritardo di 102 giorni si è ulteriormente aggravato con la trasmissione del Pfte, il progetto di fattibilità tecnico-amministrativa, sottoposto a controllo e la cui verifica ha dato esito negativo, creando potenziali danni erariali».

Il quadro

Come spiega l’avvocato amministrativista Roberto Murgia, «è pacifico che una risoluzione contrattuale faccia fermare l’intero intervento, almeno in attesa che si individui un nuovo appaltatore». Dall’Arnas Brotzu, però, insistono sul fatto che «nell’esecuzione dei lavori non ci sarà alcun ritardo, nemmeno di un’ora». Di certo, non sono un dettaglio i tempi delle opere. «Viene difficile credere che in un anno e mezzo, pena la restituzione delle risorse, non solo vengano rifatti tre piani di ospedale ma anche i collaudi», spiega il chirurgo Gianluigi Luridiana, delegato dai camici bianchi a seguire la vertenza. Una partita che il personale sanitario respinge anche per via dell’organizzazione spezzatino pensata dai vertici aziendali durante l’esecuzione dei lavori, con il trasferimento di due reparti, Chirurgia toracica e Ginecologia, al San Michele, mentre Senologia e Terapia del dolore resterebbero al Businco.

Tappe possibili

Non è domani, letteralmente, che l’Arnas Brotzu «nominerà», come annunciato, «altri professionisti che assumeranno l’incarico della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza» al posto degli operatori a cui è stato tolto il mandato. Dice ancora l’avvocato Murgia: «Quando c’è la risoluzione di un contratto, se esiste una graduatoria si può procedere con lo scorrimento, partendo dal secondo, cui spetterà formalizzare l’accettazione. E così via gli altri. Diversamente è bandita una nuova gara». Insomma, procedure che richiedono tempi tecnici. Di norma mai brevissimi.

La richiesta

E se per l’Arnas Brotzu, l’ammodernamento delle sale operatorie andrà comunque avanti, Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, non ci gira intorno: «Mi chiedo cos’altro serva per capire che questo progetto non va fatto. Almeno non nei termini che pretende l’Azienda». Agus è uno dei consiglieri regionali che più si è speso per trovare un’alternativa allo spezzatino dei reparti. E ribadisce: «In questi mesi ci sono stati sopralluoghi al Businco e audizioni in commissione Sanità. È stato chiaro a tutti che la normale attività dell’Oncologico non può andare avanti con l’organizzazione decisa dalla dirigenza. Lo hanno detto i medici, gli infermieri e gli oss. Lo hanno ribadito le associazioni dei pazienti. È contraria anche una parte importante della maggioranza. L’ostinazione dell’Arnas Brotzu a voler andare avanti a tutti i costi è un errore annunciato. All’assessore Bartolazzi chiediamo, con ancora maggior forza, un intervento per bloccare definitivamente i lavori e trovare un’alternativa percorribile per riqualificare le sale operatorie».

Il documento

Le undici associazioni dei pazienti che vigilano sul caso Businco non hanno dubbi: «Apprendere che è stato rescisso il contratto d’appalto per i lavori nelle sale operatorie, a causa di gravi inadempienze sul cronoprogramma, conferma purtroppo la scarsa considerazione in cui è stata tenuta la sofferenza delle persone che vivono, direttamente o attraverso i familiari, la malattia oncologica». A finire nel mirino è anche «l’inadeguatezza della dirigenza dell’Arnas Brotzu, che dovrebbe trarne le conseguenze». La sottolineatura è durissima: «Adesso si scopre che i lavori, il cui avvio era stato annunciato per il 15 novembre scorso, non avevano neppure un progetto definitivo. Insomma è stato tutto uno scherzo, una vergognosa presa in giro per i pazienti e le pazienti». Sul maxi progetto da nove milioni le associazioni chiudono così: «Si è trattato di una scelta unilaterale non suffragata neppure da uno studio approfondito e che in questi ultimi mesi ha impedito a molte persone di recarsi all’Oncologico per avere le cure, obbligandole a spostarsi fuori dalla Sardegna».

