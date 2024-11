Lavori al Businco, appello alla Regione 

Le sigle in calce ci sono tutte. I medici di Cagliari hanno trovato l’unità contro la riqualificazione delle sale operatorie al Businco, come nel progetto voluto dall’Arnas Brotzu, a cui l’ospedale oncologico è accorpato. Naufragato il tavolo con i vertici aziendali (avant’ieri è sfumata l’ultima possibilità di accordo), i camici bianchi hanno deciso di appellarsi alla Regione. La richiesta è una, diretta: alla Giunta di Alessandra Todde e al resto della maggioranza viene sollecitato un intervento per «modificare il piano proposto dall’Arnas Brotzu». Così scrivono Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fesmed, Fassid, Fp Cgil, Fed Cisl Medici, Fvm. Intanto proprio il Brotzu rischia di perdere un pezzo da novanta: il radiologo Simone Comelli potrebbe lasciare.

Prima contestazione

Dunque, sono tutt’altro che rassegnati i medici del Businco, a cui la rivoluzione organizzativa dell’ospedale per far posto a quattro nuove sale operatorie non piace e non convince. L’investimento, con fondi Pnrr, vale nove milioni. Con buona pace di tutti. I camici bianchi non contestano la ristrutturazione in sé, ma la modalità con cui i vertici del Brotzu, guidati dalla dg Agnese Foddis, hanno gestito la partita. A cominciare dai traslochi per permettere i lavori.

L’intervento

Carte alla mano, presentate nei quattro faccia a faccia iniziati il 21 ottobre e conclusi l’altro giorno, al Businco andrà rifatto da zero il blocco a tre piani che ospita la direzione e appunto le sale operatorie. Tutto dovrà essere finito entro giugno 2026. Non solo i lavori, ma persino i collaudi. È questa tempistica che preoccupa i medici. Il rischio di un’incompiuta è considerato molto concreto. Ma soprattutto: l’Azienda ha bocciato tutte le soluzioni operative suggerite dai camici bianchi, a cominciare «dal noleggio di sale operatorie modulari prefabbricate dove garantire la prosecuzione dell’attività chirurgica dell’ospedale». Foddis, invece, ha deciso di spostare «al San Michele, notoriamente già sovraccarico, la Chirurgia toracica, ciò che causerà enormi criticità sia per quanto riguarda le liste d’attesa che la qualità e la sicurezza delle cure erogate». Al Businco resteranno la «Chirurgia senologica e della Terapia antalgica», la cui attività verrà «confinata nella sala C», la più piccola, «che presenta gravi e annose problematiche, soprattutto in termini di climatizzazione e impianto elettrico». Insomma, una soluzione spezzatino contro la quale viene sollecitato l’intervento della Regione.

L’assessore

Sui lavori del Businco, la linea dei medici è sostenuta pure dalle associazioni oncologiche. Ieri i rappresentanti sono stati ricevuti a palazzo da Armando Bartolazzi e dal suo staff. È finita che l’assessore ha ipotizzato l’attivazione di un tavolo permanente per «ascoltare e condividere le principali criticità affrontate quotidianamente da malati e familiari». Sempre Bartolazzi, con una nota stampa arrivata ieri sera, ha rassicurato gli operatori della sanità privata sull’effettiva erogazione delle risorse per incidere «da subito sulla riduzione delle liste d’attesa». Infine il caso Comelli: il radiologo del Brotzu sarebbe pronto alle dimissioni. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA