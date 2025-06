Lavori al bosco Seleni, l’assessore: «Tutto in regola» 

La stagione turistica è già iniziata, i lavori di fronte al NurArcheo Park sono ancora in corso. Manca i punti luce e la sistemazione delle aiuole con le piante aromatiche, come da progetto. A lasciare interdetto qualche visitatore, lo spiazzo che farà da parcheggio per i fruitori del bosco di Seleni e delle sue attrazioni. Lo spiazzo, al momento, risulta grigio cemento. Un pugno nell’occhio in mezzo al polmone verde della cittadina. Ma la vice sindaca Maria Tegas, con delega ai Lavori pubblici e all’Ambiente rassicura: «Niente cemento, è un materiale specifico e idoneo per questo tipo di lavorazione, con molte componenti di origine naturale. Deve perdere la patina bianca e diventerà color terra come richiesto dalla normativa e come da progetto approvato dall’ufficio tutele. È stato calcolato tutto, anche lo spazio di manovra per i bus, cosa che prima non potevano fare». Sui tempi qualche incertezza: «Siamo in attesa dell’allaccio della luce, ma si tratta di qualche giorno e si chiude, Gli arredi verranno inseriti con un altro progetto da 100 mila euro con cui andremo a sistemare anche la strada e gli spazi laterali in modo da limitare le auto all’interno del bosco che creano grossi problemi alla sua salubrità».

