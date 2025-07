Lavori al Binaghi, attività a singhiozzo 

All’ospedale Binaghi sospesa, fino al 21 luglio compreso, l’attività sanitaria e diagnostica al piano terra del corpo centrale. La decisione è stata presa a seguito di lavori in corso: in questi giorni sono previsti i sopralluoghi tecnici per garantire la sicurezza di pazienti e operatori dell’ospedale.

Lo stop interessa il Centro Screening Mammella, Radiologia Tradizionale, Medicina dello Sport e Anatomia Patologica. La Asl di Cagliari precisa: «Il blocco non coinvolgerà l’intero presidio ospedaliero, che continuerà a garantire le proprie attività nelle altre aree. Durante il periodo di sospensione l’ingresso degli utenti sarà garantito dal sottopiano, tramite l’ingresso del centro prelievi e l’ufficio ticket sarà temporaneamente spostato al terzo piano. I pazienti con prenotazioni programmate nei servizi interessati saranno contattati e indirizzati in altri ospedali, per mantenere la continuità assistenziale e la priorità di accesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA