Lavori agli impianti, acqua torbida 

Abbanoa spiega che a causa di manovre di test per verificare come isolare la condotta che serve Pirri e Barracca Manna – in vista di un prossimo intervento – in determinati momenti della giornata saranno aperte e chiuse alcune condotte della rete cittadina, nella zona dei principali serbatoi di Abbanoa.

Da oggi, e per qualche giorno, sono annunciati possibili fenomeni di bassa pressione e torbidità dell’acqua in alcune zone di Cagliari (soprattutto quelle che vanno dal colle di San Michele fino a Monte Urpinu), che rimarrà comunque potabile.

Da oggi, e per qualche giorno, sono annunciati possibili fenomeni di bassa pressione e torbidità dell’acqua in alcune zone di Cagliari (soprattutto quelle che vanno dal colle di San Michele fino a Monte Urpinu), che rimarrà comunque potabile.

Abbanoa spiega che a causa di manovre di test per verificare come isolare la condotta che serve Pirri e Barracca Manna – in vista di un prossimo intervento – in determinati momenti della giornata saranno aperte e chiuse alcune condotte della rete cittadina, nella zona dei principali serbatoi di Abbanoa.

Sarà un fenomeno transitorio che sarebbe comunque della durata di pochi minuti, senza inficiare sulla qualità dell'acqua – spiegano dalla società del servizio idrico –.

Abbanoa ha garantito l'impiego di tutto il personale necessario per ridurre al minimo le tempistiche dell’intervento.

Prossimo intervento

I lavori sulla rete idrica servono per completare la fase di progettazione di un grosso intervento di rifacimento integrale previsto nei prossimi mesi a Pirri e Barracca Manna, per migliorare il servizio.

Sarà fatto con una tecnica innovativa, già applicata per esempio in viale Sant'Avendrace: il sistema relining , che permette di non dover sbancare le strade evitando quindi anche disagi alla circolazione, oltre a ridurre notevolmente i tempi di intervento. Nella vecchia condotta sarà inserito un tubolare in materiale ultraresistente che, tramite un apparecchio, andrà ad aderire alle pareti interne risanando completamente la struttura ed eliminando le perdite. Le manovre sulla rete in programma a partire da oggi servono per isolare la condotta da rifare e quando sarà effettuato l'intervento a Pirri non mancherà l'acqua.

L'operazione

I test che saranno effettuati oggi (possibili anche ulteriori prove nei prossimi giorni) riguardano l'apertura e la chiusura di alcune condotte principali della rete cittadina.

Si tratta di un lavoro effettuato per garantire l'alimentazione alternativa nella zona di Pirri, in modo da verificare come mettere in disuso senza disagi per l'utenza la tubatura poi oggetto del successivo intervento.

Il fenomeno non riguarderà tutta la città ma solo le aree interessate in quel momento: non sono previsti particolari problemi o disagi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata