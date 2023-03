Lavori abusivi: terreni sequestrati dalla Forestale  

Una grande tettoia, una piscina e lavori in alcuni terreni. Tutti abusi secondo la Forestale che ieri ha posto sotto sequestro un’area di 11 mila metri quadri nell'isolotto di Corrumanciu, nel territorio comunale di Sant’Anna Arresi.

Le indagini sono state coordinate dall’ispettorato ripartimentale del Corpo forestale di Iglesias.

Le opere «erano state realizzate, e non ancora ultimate – si legge in comunicato della Forestale – una serie di sistemazioni a verde del terreno, una grande tettoia attrezzata, un'area piscina. Non semplici opere edili ma piuttosto una radicale trasformazione del sito con la quale si preannunciava una sempre più marcata perdita delle sue originarie peculiarità naturalistiche e paesaggistiche».

Per queste ragioni i forestali hanno posto i sigilli all’area dove sono stati realizzati i lavori. I responsabili sono indagati per la realizzazione abusiva delle opere: rischiano l’arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro. In caso di condanna saranno obbligati a ripristinare lo stato dei luoghi.Qualche mese fa una vicenda simile aveva interessato sempre Corrumanciu, in un’area a fianco a quella posta ora sotto sequestro. Era stato realizzato un complesso residenziale turistico. Il resort era stato posto sotto sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria. Era stata inoltre imposta la demolizione delle opere realizzate nell’isolotto.