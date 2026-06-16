Lavori Abbanoa, rubinetti a secco anche domani 

Ancora rubinetti a secco domani a Sestu a causa lavori dei lavori di collegamento della nuova condotta in via Tripoli con quelle già esistenti in via Giolitti e via Iglesias. Per questo sarà necessario togliere l’erogazione dell’acqua nella zona compresa tra via Scipione e via Monserrato. Un’ampia sezione dell’abitato, quasi tutta la zona a sud del fiume.

I lavori dureranno dalle 8:30 alle 17:30, anche se i tecnici faranno il possibile per terminare prima, e l’acqua potrebbe mancare anche in altre zone. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, e qualsiasi anomalia si può segnalare al numero verde 800.022.040, sempre attivo. Continuano dunque i lavori per migliorare la rete. Via Tripoli ha richiesto molto tempo, essendo una delle vie più lunghe. I residenti si sono abituati, comprensibilmente controvoglia, e fanno scorte per il giovedì che sembra diventato un appuntamento fisso senz’acqua.

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