Lavori Abbanoa, novità e divieti  per la viabilità  

Andrà avanti per fasi l’intervento di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica. Per questo la Polizia locale ha previsto delle nuove modifiche al traffico che saranno diverse per ogni fase dei lavori.

Nella fase uno sono previsti: la chiusura al traffico di via Della Musica da via Turati a via Nenni e in entrambe le direzioni di marcia della pista ciclabile, nel tratto di via Della Musica interessato dai lavori stradali. Divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Della Musica, nel tratto compreso tra via Turati e via Nenni, compresa l’area di sosta di fronte a via Gramsci. Ancora chiusura al traffico e divieto di sosta nel tratto di via Turati compreso tra via Albinoni e via Della Musica con direzione obbligatoria a sinistra in via Albinoni all’incrocio con via Turati. Nella fase due via Della Musica chiude nel tratto tra via Nenni e via Boito con direzione obbligatoria a sinistra in via Nenni, per il flusso di traffico in arrivo da via Turati e a destra in via Boito per chi arriva da via S’Arrulloni.

Infine nella fase tre chiude il tratto tra via Boito e via Parini con direzione obbligatoria a sinistra in via Boito, per il flusso di traffico in arrivo da via Turati e a destra per chi arriva da via S’Arrulloni.Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa), prevede la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte. Le nuove infrastrutture serviranno a rendere funzionale una serie di opere, realizzate in passato e mai completate e inoltre il collettore servirà a convogliare anche i reflui provenienti da Sinnai, Settimo e Maracalagonis.

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