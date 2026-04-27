Lavori Abbanoa, fine dei disagi nella rete idrica  

Niente più rubinetti a secco a Sestu quando è necessario collegare nuove condotte o comunque fare lavori alla rete idrica. Sono iniziati in questi giorni i lavori per "settorializzare” la rete idrica, a cura di una delle ditte incaricate da Abbanoa, in via Gorizia. Qui gli operai hanno installato una “saracinesca”, che consente di gestire meglio il corso dell’acqua nella rete.

In passato infatti la cittadina era divisa in due grandi settori, nord e sud, separati dal rio Matzeu. In caso di lavori alla rete, questo voleva dire togliere l’acqua ad uno dei due, privando di un servizio indispensabile tantissime persone e negozi, per diverse ore. «I lavori fanno parte del piano per efficientare la rete idrica, e che ha previsto anche la sostituzione di molte condotte, in tutta Sestu», dichiara Abbanoa. Un’impresa impegnativa, perché la rete era molto antiquata. E ci sono ancora problemi. Proprio ieri un guasto in via Giulio Cesare ha fatto mancare l’acqua in molte vie vicine, ma è stato risolto nel giro di qualche ora. (g. l. p.)

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