VaiOnline
Sestu
28 aprile 2026 alle 00:25

Lavori Abbanoa, fine dei disagi nella rete idrica  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Niente più rubinetti a secco a Sestu quando è necessario collegare nuove condotte o comunque fare lavori alla rete idrica. Sono iniziati in questi giorni i lavori per "settorializzare” la rete idrica, a cura di una delle ditte incaricate da Abbanoa, in via Gorizia. Qui gli operai hanno installato una “saracinesca”, che consente di gestire meglio il corso dell’acqua nella rete.

In passato infatti la cittadina era divisa in due grandi settori, nord e sud, separati dal rio Matzeu. In caso di lavori alla rete, questo voleva dire togliere l’acqua ad uno dei due, privando di un servizio indispensabile tantissime persone e negozi, per diverse ore. «I lavori fanno parte del piano per efficientare la rete idrica, e che ha previsto anche la sostituzione di molte condotte, in tutta Sestu», dichiara Abbanoa. Un’impresa impegnativa, perché la rete era molto antiquata. E ci sono ancora problemi. Proprio ieri un guasto in via Giulio Cesare ha fatto mancare l’acqua in molte vie vicine, ma è stato risolto nel giro di qualche ora. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta