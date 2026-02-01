VaiOnline
Sestu.
02 febbraio 2026 alle 00:35

Lavori Abbanoa, divieti alle auto a partire da oggi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cantieri e scavi in gran quantità per le strade di Sestu da questa settimana. L’esigenza stavolta è il rifacimento della rete idrica. Tanti tagli stradali per sostituire tubazioni ormai vecchie e che hanno avuto problemi di perdite e di bassa pressione. I lavori dovrebbero durare fino al 12 febbraio. Il traffico sarà interrotto da oggi a domani agli incroci di via Einstein con via Vittorio Veneto, via Einstein con via Marconi, via Genova con Corso Italia, via Genova con via Monserrato, via Genova con via Ferrara e via Turati. Dal 4 al 12 febbraio invece i lavori riguardano via Manzoni all’incrocio con via Dante, via Dante in corrispondenza con via Leopardi, via Manzoni all’incrocio con via Dessì, via Cimitero con via della Croce, via Cimitero con via Santa Croce e via San Simmaco.In arrivo dunque disagi al traffico. In alcuni casi potrebbe essere anche obbligatorio lasciare il mastello della raccolta differenziata oltre le transenne del cantiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 