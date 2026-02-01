Lavori Abbanoa, divieti alle auto a partire da oggi  

Cantieri e scavi in gran quantità per le strade di Sestu da questa settimana. L’esigenza stavolta è il rifacimento della rete idrica. Tanti tagli stradali per sostituire tubazioni ormai vecchie e che hanno avuto problemi di perdite e di bassa pressione. I lavori dovrebbero durare fino al 12 febbraio. Il traffico sarà interrotto da oggi a domani agli incroci di via Einstein con via Vittorio Veneto, via Einstein con via Marconi, via Genova con Corso Italia, via Genova con via Monserrato, via Genova con via Ferrara e via Turati. Dal 4 al 12 febbraio invece i lavori riguardano via Manzoni all’incrocio con via Dante, via Dante in corrispondenza con via Leopardi, via Manzoni all’incrocio con via Dessì, via Cimitero con via della Croce, via Cimitero con via Santa Croce e via San Simmaco.In arrivo dunque disagi al traffico. In alcuni casi potrebbe essere anche obbligatorio lasciare il mastello della raccolta differenziata oltre le transenne del cantiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA