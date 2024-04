Lavori a villa Pernis, minoranza polemica 

La storica villa Pernis-Vacca accende lo scontro tra opposizione e maggioranza. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il restauro del giardino con i finanziamenti del Pnrr, 1 milione e 405mila da appaltare però entro il 31 luglio. Il capogruppo della minoranza Èntula Franco Frongia è scettico: «Ci vorranno 4 mesi per indire la gara, individuare l’impresa, eseguire i lavori e rendicontarli. Chi conosce l’iter degli appalti pubblici capisce che siamo di fronte a una missione impossibile. È auspicabile una proroga di sei mesi o un anno altrimenti un progetto così importante per il paese rischia di rimanere nel libro dei sogni e ingrossare la lista delle incompiute. Sono passati dieci mesi dall’insediamento della nuova amministrazione e non sembra che brilli per celerità nelle decisioni e nella programmazione degli interventi. Speriamo di essere smentiti».

Replica la sindaca Monica Ortu: «Siamo fiduciosi di completare l’opera nei tempi prestabiliti, anche perché non ci sono interventi strutturali importanti da realizzare. Stiamo definendo l’intervento sulla parte delle piante da tutelare e saremo veloci. Abbiamo avuto certezza del finanziamento solo pochi mesi fa, al termine del contenzioso sulla graduatoria che ci ha visto vincitori». Realizzata l’opera, la manutenzione ricadrà sulle casse comunali, a meno che non si affidi la gestione a privati, ma «se non si pianifica per tempo si rischia di avere un giardino che dopo qualche mese sarà irriconoscibile; la manutenzione non può essere a carico delle sole finanze comunali», incalza Frongia. Il progetto prevede la valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità storica, la sistemazione dei percorsi esperienziali.

