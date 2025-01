Lavori a scuola: vacanze prolungate 

Vacanze prolungate per i bimbi e le bimbe della scuola materna di via Basilicata. Le classi del plesso del rione Col di Lana, attualmente ospitate presso la scuola di Villaggio Operaio, resteranno a casa dal 7 al 13 gennaio per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione e l’allestimento delle aule destinate ai bambini. Lo ha comunicato il Comune tramite un’ordinanza firmata dal sindaco, che fissa la ripresa delle attività didattiche per il 14 gennaio.

Durante la chiusura, sarà effettuato il trasloco di arredi e attrezzature scolastiche dalla scuola elementare Villaggio Operaio di via Calabria, dove la materna è temporaneamente ospitata. Il trasferimento è necessario per permettere ai bambini di tornare nella sede rinnovata di via Basilicata, progettata per garantire ambienti più moderni e funzionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA