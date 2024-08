Lavori a scuola, a rischio il murale di Gigi Riva 

Inaugurata due anni fa, la Blu Arena, il campetto da calcio della scuola media di via Ales, in cui si affaccia “Legends”, il murale realizzato da Manu Invisible che raffigura il volto Gigi Riva, rischia oggi di scomparire a causa dei lavori di manutenzione straordinaria e riduzione della vulnerabilità sismica avviati dal Comune grazie ai un finanziamento da oltre 3 milioni ottenuti con il Pnrr.

«Vanno bene i lavori di messa in sicurezza della scuola, ma non potevano pensarci prima di realizzare l’opera d’arte?», si domandano i quartuccesi sgomenti davanti all’impalcatura che sta piano piano avvolgendo parte del murale realizzato dall’artista di San Sperate. La foto dei lavori è diventata subito virale e i commenti da parte dei cittadini non si sono certamente risparmiati. In via Nazionale tengono le bocche cucite, mentre dall’istituto Ermanno Cortis, pur ricordando che i lavori sono di competenza del Comune, assicurano che: «il murale di Gigi Riva sarà assolutamente tutelato, non sono previsti interventi in quella parete», afferma la referente Maurizia Leo.

Gli interventi

Gli interventi di manutenzione straordinaria e riduzione della vulnerabilità sismica sono stati annunciati ad aprile 2023 dall’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda e riguardano: il consolidamento delle strutture portanti, l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso la realizzazione del cappotto e la coibentazione delle coperture, ma anche l’efficientamento dell’impianto di climatizzazione, compreso il ripristino di tutta la rete elettrica. Mentre l’inaugurazione dell’opera, organizzata in pompa magna dal Comune, risale al 4 marzo 2022. Avevano presenziato anche i grandi dello scudetto: Beppe Tomasini e Adriano Reginato, accompagnati da un altro grande rossoblù, Roberto Quagliozzi. Il murale fa parte di un progetto più ampio che ha coinvolto gli alunni della scuola in collaborazione con Domus de Luna e il Comune.

L’artista

«Non è il primo caso: sono speranzoso che si possa creare una un'occasione per porre rimedio a questo tipo di intervento che comunque era necessario», afferma Manu Invisible. «Sono affezionato a quel luogo e a quell’opera», prosegue l’artista. «Non parla solamente di calcio, non è solo di unione tra persone, sportività e non è neanche un'opera che vuole ricordare il mito di Gigi Riva. Cancellare la parola Passione è come eclissare quello che è il messaggio propositivo alle nuove generazioni. Quell'opera infatti è il frutto dell'impegno non soltanto mio, ma anche di tutti gli studenti che hanno partecipato alla sua realizzazione. Un impegno collettivo di tutte le figure che a scuola hanno partecipato all'iniziativa».

