Lavori a Sa Cantonera, un cavo allunga i tempi 

Residenti e imprenditori che abitano e lavorano in via sa Cantonera a Sestu dovranno armarsi di pazienza. I lavori che hanno comportato la chiusura della strada dovevano essere già finiti, e invece dureranno un bel po’ di più. Forse un mese. Tutta colpa di un imprevisto, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni: «Con l’avvio del cantiere si è scoperto che l’area interessata dai lavori era attraversata da un cavo di media tensione. Abbiamo contattato l’ente proprietario affinché lo portasse a maggiore profondità: il livello della nuova strada è stato abbassato di circa un metro».

Il ritrovamento del cavo è stata una sorpresa: «Quando è stata indetta la conferenza di servizi – continua il vicesindaco e assessore all’Arredo urbano e Traffico, Massimiliano Bullita – non sono emerse criticità di alcun tipo. Una volta affidato il cantiere, il direttore dei lavori e l’impresa avevano programmato di rendere nuovamente percorribile la strada tra fine novembre e metà dicembre».

Il cantiere era stato avviato in estate. Obiettivo, la completa riqualificazione di un vasto tratto della strada Sa Cantonera: percorso ciclopedonale, sottoservizi e illuminazione. Un progetto importante per rendere la strada più sicura per tutti, nonostante gli inconvenienti dovuti ai lavori: «Capiamo il disagio patito da aziende e residenti della zona che devono utilizzare viabilità alternative, spesso più lunghe – rimarca la sindaca Paola Secci – ma a fine lavori, pensiamo da qui a un mese, verrà restituita una nuova viabilità molto più sicura». (g. l. p.)

