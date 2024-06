«Lavori a Rio San Girolamo,  strade dissestate e pericoli» 

«Da settimane senza illuminazione, buche pericolose per auto e moto, traffico infinito negli orari di punta»: questa è la situazione che descrive Alice Dessì, 34 anni, residente a Rio San Girolamo, quartiere interessato dai lavori di messa in sicurezza che, secondo i residenti, starebbero creando non pochi problemi.

«Nei giorni scorsi», prosegue Dessì, «in un taglio longitudinale della carreggiata, ha ceduto una lamiera del cantiere poco prima del passaggio di un mezzo pubblico, creando un pericolo per tutti. Le buche sono sempre più profonde e se ne creano di nuove quotidianamente, mettendo in pericolo i motociclisti e devastando le nostre auto. Ma non solo, per settimane abbiamo vissuto nel buio totale. Solo pochi giorni fa, la zona che collega Via Praga alla SS 195 è tornata a illuminarsi. Chiediamo attenzione alle istituzioni.

Replica Silvia Sorgia, assessora ai Lavori pubblici, che percorre quotidianamente la strada interessata degli interventi: «Sono lavori necessari per mettere in sicurezza la zona. Le buche sono causate dai mezzi pesanti. Siamo intervenuti per accelerare l’arrivo delle tubazioni che dovrebbero portare al termine dei cantieri, risolvendo numerose criticità entro la settimana. Si tratta comunque di un progetto regionale da 50 milioni e, per l’illuminazione, siamo intervenuti con dei collegamenti comunali per risolvere al più presto». (m. p.)

