Lavori a Punta Giglio: no a ormeggi e sentieri sulla falesia 

Dopo il Grig, anche Legambiente boccia il progetto di messa in sicurezza della falesia di Punta Giglio, i cui lavori sono già stati avviati. L’Area marina di Capo Caccia- Isola Piana ha a disposizione circa mezzo milione di euro per la mitigazione del rischio frane e per consentire di installare delle boe galleggianti utili per le attività subacquee e di snorkeling. Il Comitato Scientifico Legambiente Sardegna, però, insieme al circolo di Sassari, ha lanciato l’allarme sull’inutilità dell’intervento: garantire la sicurezza al cento per cento, infatti, è impossibile.

«Legambiente condivide l’opportunità di valorizzare il comprensorio di Punta Giglio come meta ideale per un turismo lento e incentrato sui valori naturalistici e paesaggistici dell’area e ritiene praticabili gli interventi leggeri sulla rete sentieristica che facilitino la convergenza tra le aspettative di fruizione e la tutela degli stessi valori», spiegano le sentinelle del verde. «Per contro, Legambiente non condivide e giudica irrealistico l’obiettivo di arrestare il processo di erosione della falesia che muove l’intervento di messa in sicurezza. Non è favorevole alla realizzazione degli ormeggi nel tratto di mare antistante alla falesia di Punta Giglio, e alla realizzazione o ripristino di sentieri attraverso la falesia stessa», avvertono gli ambientalisti. Secondo il Comitato Scientifico di Legambiente occorre mantenere in vigore le ordinanze di interdizione alla navigazione e all’ormeggio «nel breve tratto di mare immediatamente antistante».

