Lavori a Padru Interrogazione al sindaco 

Il Comune è a conoscenza dei lavori che si stanno facendo in Padru, in una vasta area tra s’Uraki e il sito già occupato da un’attività di frantumazione di inerti? La domanda è rivolta al sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi e arriva dal consigliere comunale di minoranza Antonello Chessa che ha presentato un’interrogazione. «Tali lavori hanno causato la devastazione, la chiusura con rete di recinzione e blocchi di cemento e la privatizzazione dell’area interessata – si legge – caratterizzata dalla presenza di una rara e preziosa vegetazione naturale costituita prevalentemente da giunchi cari ai sanveresi e utilizzati per la produzione di cestini e altri manufatti comunemente diffusi e integrati nelle attività e nella vita familiare e sociale». Chessa chiede se questo scempio sia stato autorizzato, e se sì da chi, con quali motivazioni e criteri, «posto che si tratta di un’area gravata da uso civico e che si trova a poche decine di metri dal nuraghe s’Uraki”. ( s. p. )

