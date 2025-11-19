«Lavori a norma sul lungomare» 

A Torregrande la polemica sugli allacci fognari è durata quanto una ventata di maestrale: giusto il tempo di sollevare un bel po’ di sabbia e trasformare un dubbio in un caso. Ora, però, è tornata la bonaccia: «Le predisposizioni sono state realizzate come da progetto - hanno ribadito i tecnici - nessun nuovo taglio sul lungomare». E intanto si accelera nel cantiere davanti alla piazza per permettere alla borgata marina di presentarsi all’appuntamento con la prossima stagione estiva nel suo abito migliore.

Il caso

Tutto era esploso una settimana fa, quando durante il sopralluogo sulla passeggiata Eleonora d’Arborea il presidente della commissione Giuliano Uras aveva messo sul tavolo una domanda diretta. E i tecnici, invece di rispondere con sicurezza, avevano tentennato quel tanto che basta per far credere a tutti i presenti che le predisposizioni non fossero state realizzate. Ieri però, in sala Giunta, il clima è cambiato. Davanti alla commissione e a qualche consigliere di minoranza, i dirigenti Alberto Soddu, a capo dei Lavori pubblici, e la responsabile dello Sviluppo del territorio e Rup del progetto Sara Angius hanno chiarito il fraintendimento con toni netti. «È stato un malinteso» hanno spiegato mostrando sullo schermo le carte progettuali dove in verde erano evidenziate le nuove condotte. Il consigliere Francesco Federico ha incalzato chiedendo perché non avessero fugato subito ogni dubbio durante il sopralluogo. La risposta è arrivata senza formalismi: «Si parlava di allacci e non di predisposizioni. Noi seguiamo tanti cantieri, non possiamo ricordare a memoria ogni singolo procedimento. Abbiamo avuto necessità di verificare». A invitare tutti a non correre troppo è stata anche Maria Obinu, prima firmataria dell’interpellanza che aveva acceso la miccia e poi provocato la reazione piccata dei dirigenti comunali nella nota con minaccia di querele. Stavolta, però, l’atmosfera era decisamente più distesa.

I chiarimenti

Le tavole proiettate in sala hanno chiarito tutto: il lungomare, da entrambi i lati della torre, è attraversato da tubazioni posate sotto ogni traversa. Sono vuote per ora, ma pronte a essere utilizzate dai chioschi che ne faranno richiesta, collegandosi alla rete fognaria di via Millelire senza toccare la pavimentazione appena rifinita. Resta aperto il capitolo dei lavori da sistemare. Il legno della passeggiata mostra già segni di usura in più punti, mentre il calcestre (particolare materiale utilizzato) delle aiuole si è rivelato poco adatto, soprattutto nelle giornate di forte maestrale. «L’impresa dovrà intervenire di nuovo» ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri. Nonostante tutto, l’esponente della Giunta si dice ancora fiducioso di poter consegnare ai cittadini una piazza completamente fruibile entro la bella stagione. Una promessa che richiede qualche incastro perfetto, ma almeno un nodo è stato sciolto: sugli allacci, il caso può dirsi chiuso per davvero.

