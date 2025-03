Lavori a metà sulla strada di fango 

Una strada dritta e liscia che finisce di colpo, come un bel sogno interrotto da una sveglia spietata di lunedì mattina. Questa la vista che hanno trovato i residenti di via sant’Esu, a Sestu. Da poco infatti sono stati completati i lavori per rifarne l’asfalto, ma purtroppo non hanno coperto ancora l’intera via. E in questa zona un po’ periferia e un po’ campagna sono in tanti ad essere delusi.

Le proteste

«Sicuramente questi lavori sono stati un buon inizio ma al tempo stesso vedendoli fermarsi così presto ci siamo rimasti male», racconta Carlo Ibba, che abita da molto tempo qui. Una delle tante strade ai confini di Sestu, la porta ad una campagna sempre più densamente popolata e con un traffico rilevante di furgoni, trattori e camion, data la presenza di depositi dei mezzi di varie attività.

Lo scorso febbraio l’annuncio del rifacimento della strada, con fondi comunali; un altro intervento importante dopo quello dell’anno scorso in via Nuracada, che invece fu interamente riasfaltata; e anche la zona di Santa Rosa, piena di buche grandi come crateri, li ha visti appianati nello scorso mese. Si sapeva fin dall’inizio che l’asfalto non avrebbe coperto tutta via sant’Esu, che si snoda per chilometri, per questo tra chi vive e lavora qua si guardavano i lavori tra lo scetticismo e la delusione. «Abito proprio appena dopo la fine del tratto asfaltato», sono le parole di Roberto Pitzanti, «e qui è sempre pieno di buche. Anni fa sono caduto dalla moto, ho avuto anche un risarcimento». Leonardo Musio continua; «per il tratto che è stato rifatto posso essere anche contento, peccato che sia così breve». E sul nuovo asfalto tra i residenti c’è qualche scetticismo, le voci più critiche lo vedrebbero infatti troppo sottile per sopportare il traffico dei mezzi pesanti.

Il Comune

Come aveva spiegato l’assessora Roberta Argiolas, «l’intervento riguarda il rifacimento delle cunette, del cavalcafosso e dell’asfalto», ma le risorse non bastano, e sarà fatto il possibile per recuperarne altre. Secondo la sindaca Paola Secci, la strada sarebbe tra le priorità degli uffici, e la prima cittadina ne ha più volte incontrato i residenti, accogliendone le richieste non appena avute le disponibilità economiche. Con l’approvazione del nuovo bilancio forse alcuni fondi saranno destinati a questa strada. Così buche, fango e polvere se ne andranno per sempre da via sant’Esu.

RIPRODUZIONE RISERVATA