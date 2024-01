Lavori a metà nell’ex Provinciale 17 

Marciapiede, luci e pista ciclabile entro pochi mesi lungo il tratto di strada della ex Provinciale 17 che collega il paese con la zona (anche) delle discoteche, proprio dove nel 2020 perse la vita il giovane Edoardo Visconti mentre – al buio e a piedi – rientrava casa dopo una serata con gli amici (fu travolto da un’auto). I lavori dovrebbero partire già alla fine del mese di gennaio ma per il momento riguarderanno solo un lato della strada e non tutt’e due come è previsto nel progetto complessivo. «A causa anche del continuo lievitare dei prezzi – ha spiegato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì – siamo passati dai 2,5 milioni di euro inziali a quattro milioni. A disposizione per il momento abbiamo due milioni di euro, sufficienti per un lato. Partiamo comunque così, è fondamentale iniziare a mettere in sicurezza un tratto di strada troppo spesso risultato fatale a diversi giovani».

Il progetto

In quello originale è prevista la realizzazione sulla ex provinciale 17, dall’incrocio di via del Porto sino a via dei Cormorani, di marciapiedi e piste ciclabili in ambo i lati sia per la sicurezza che per incentivare la mobilità sostenibile. E quindi una illuminazione nuova ed efficiente e la soluzione dei problemi idraulici. I soldi sono stati messi a disposizione dal Consiglio regionale con l’approvazione della finanziaria dello scorso anno (1,5 milioni per il 2023, mezzo milione per il 2024). Soldi, appunto, non più sufficienti «in quanto – viene messo in evidenza nella delibera di Giunta - l’eccessivo aumento dei prezzi costringe alla realizzazione di uno stralcio funzionale, è conseguentemente l’inoltro alla Regione Sardegna della richiesta dei fondi per il completamento».

Il sindaco

Per Gianluca Dessì «si tratta – ha aggiunto – di iniziare con un lato e allo stesso tempo chiedere alla Regione i due milioni di euro che mancano per completare anche l’altro lato». Si partirà dal lato del distributore, quello cioè che comprende anche i principali locali notturni. Sull’altro versante ci sono comunque strutture commerciali e ricettive, oltre che gli impianti sportivi. «Ci saranno anche – ha detto ancora Dessì – dei piccoli tratti dove si andrà da una parte all’altra in attesa, appunto, di reperire le risorse mancanti per sistemare tutto». Nel progetto definitivo, quello da quattro milioni di euro, viene messo in evidenza che gli obiettivi sono diversi: fruizione della rete stradale comunale in sicurezza, favorire la mobilità ciclabile e pedonale, illuminare il percorso con tecnologia a risparmio energetico, mantenere le alberature esistenti su ambo i lati e implementarla dove manca. Progetto che, per ora, resterà a metà.

