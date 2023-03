Lavori a Lierus, cambia la viabilità 

Cambiamenti nella viabilità a Gonnosfanadiga. Lungo la strada di Sibiri, in località Lierus, sono iniziati i lavori per la sistemazione del ponte e per consentire alle ruspe e agli altri mezzi di lavorare in sicurezza è stata creata una deviazione obbligatoria che sarà in vigore fino al 30 marzo, data presunta della fine dei lavori. L’intervento riguarda la messa in sicurezza del ponte e il ripristino dell'intera area dove la vegetazione non permetteva una buona visibilità e il manto stradale irregolare limitava la percorrenza delle auto. La deviazione permetterà di utilizzare comunque la strada che porta la mare, alle attività presenti in zona, nel Sulcis e ad Arbus. «Il cavalca fosso verrà completamente aperto e risistemato in sicurezza, si procederà all’installazione di tubi molto grossi adatti al passaggio dell’acqua e successivamente si ripristinerà la viabilità stradale», spiega il sindaco Andrea Floris. ( jo. ce. )

