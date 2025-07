Lavori a Casa Putzu, corsa contro il tempo 

Ultimi lavori nella Casa del Canonico Putzu a Selargius dove è in corso il cantiere di restyling della facciata seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune.

L’impresa che sta eseguendo il restauro ha chiesto - e ottenuto - altre quattro settimane di tempo per concludere gli interventi previsti, una proroga che porta al 6 agosto la data di ultimazione di tutti i lavori. Scadenza che si spera venga rispettata, anche perché poi il Comune dovrà avere il tempo di ripulire tutto in vista del Matrimonio selargino che come ogni anno farà tappa nella struttura storica di via Roma per la vestizione dello sposo e il banchetto nuziale. Dopo il cantiere è prevista anche l’installazione di una targa in ricordo del Canonico Felice Putzu, in quella che un tempo era la sua casa.

