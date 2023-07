Lavori a Casa Gramsci, disagi e proteste per i rumori 

Si sono vissuti giorni di grande apprensione nelle abitazioni prospicienti al vico Bernardino Sotgiu per le vibrazioni e i rumori provenienti dal cantiere aperto per i lavori di ampliamento della casa museo Antonio Gramsci. «Sembrava un terremoto» affermano alcuni vicini, impauriti perché non sapevano cosa stesse succedendo». L’imprenditore in pensione Piero Biancotto, si fa interprete delle lamentele di tutti. «Questi interventi si sarebbero dovuti effettuare con sistemi adeguati ai luoghi in cui ci troviamo. Invece sono stati impiegati mezzi molto impattanti». Il pensionato indica alcuni punti nel confine alla sua casa, dove appaiono buchi nelle fondamenta e crepe sul muro. «Usando il picco e la pala questo non sarebbe certamente accaduto» sostiene e intanto ha segnalato l’accaduto all’Unione dei Comuni del Guilcier che ha finanziato e appaltato i lavori: i tecnici dell’Unione hanno effettuato subito un sopralluogo. E anche il direttore della Fondazione Casa Gramsci Paolo Piquereddu si è interessato del problema. Piero Biancotto chiede infine che «la sua casa sia ripulita dalla polvere». La presidente Caterina Pes segue la vicenda con grande attenzione. «Mi dispiace per l’allarme non voluto creato alle persone - afferma- assicuriamo la nostra massima disponibilità al confronto per risolvere le criticità segnalate dai cittadini».

