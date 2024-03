Lavori a Calabona, il Grig chiede gli atti 

I lavori di ingegneria naturalistica sulla scogliera di Calabona hanno messo in allarme il Grig, Gruppo d’Intervento Giuridico, che ha inoltrato un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti, per verificare la legittimità di quanto si sta realizzando nella costa a sud di Alghero. Uomini e ruspe sono all’opera per l’intervento propedeutico alla realizzazione di una piattaforma in legno sugli scogli, progetto della società Bagni del Corallo, che ha ottenuto una concessione demaniale stagionale della durata di 12 anni. (c.fi.)

