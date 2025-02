Lavori a Badu ’e Chercu,  a breve la riapertura del ponte  

Sono ripresi i lavori di messa in sicurezza a Badu ’e Chercu a Oliena. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bastiano Congiu si è confrontata con l’amministratore della Provincia Giuseppe Ciccolini. Dall’incontro è emerso che il materiale necessario per completare gli interventi sul ponte di Badu ’e Chercu è già a disposizione dell’impresa esecutrice, che ha immediatamente ripreso i lavori interrotti in precedenza a causa di un ritardo nella consegna delle barriere.

«Gli interventi strutturali erano stati completati in precedenza – dice Congiu –. Ora si sta procedendo con l'applicazione del materiale isolante e la posa del manto stradale in asfalto. Verranno installate le barriere di protezione e rifatta la segnaletica orizzontale. Salvo imprevisti, il ponte potrebbe essere riaperto al traffico entro la metà di febbraio». Aggiunge il primo cittadino: «Una volta completata questa fase, la Provincia ha annunciato che si procederà con i lavori sulla strada Badu ’e Orane, il cui affidamento all'impresa appaltatrice è già stato formalizzato. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno, ma la messa in sicurezza del ponte si è resa necessaria per garantire l'incolumità delle migliaia di persone che quotidianamente percorrono questa fondamentale arteria di collegamento con la città di Nuoro». Intanto, è stato riaperto al transito il guado di Papalope, ripulito dopo il maltempo dei giorni scorsi. (g. pit.)

