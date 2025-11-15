Lavori a Baccu Mandara nelle vie d’accesso al mare 

È una delle spiagge più belle e più vaste della costa sud orientale della Sardegna, tra Quartu e Villasimius. Si estende ad un passo da Torre delle Stelle ed è particolarmente frequentata. A Baccu Mandara, località turistica in territorio di Maracalagonis, trovare un parcheggio libero durante l’estate è stata finora una impresa. Nuovi stalli saranno realizzati col progetto Litus, assieme a stradine di accesso al mare e opere a tutela della zona dunale.

Nei giorni scorsi, dopo la pausa estiva, sono ripresi i lavori di recupero e di riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell’area. Un progetto, voluto dall’amministrazione comunale, che prevede la sistemazione della viabilità esistente per l’accesso al fronte spiaggia, con creazione di camminamenti sull’arenile e opere di perimetrazione a tutela della zona dunale, con barriere realizzate in legno.

Con lo stesso intervento, è prevista anche la predisposizione di infrastrutture per i servizi da spiaggia (piccoli chioschi su basamento in calcestruzzo), la messa in sicurezza, come indicato dal piano di protezione civile per l’evacuazione sia della zona adiacente al Country Club che alla spiaggia di Baccu Mandara.

Programmato anche il parcheggio per diverse centinaia di posti auto e la posa in opera di recinzioni, steccati e dissuasori. I lavori dovrebbero essere ultimati prima dell’avvio della nuova stagione turistica. ( ant. ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA