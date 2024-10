«Lavorerò per ricostituire il corpo unico dei vigili urbani» 

Salvatore Piu, primo cittadino di Muravera e presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus dal mese di agosto, ha firmato un decreto che assegna le deleghe ai sindaci che compongono il Consiglio di amministrazione dell’Unione ( Muravera , San Vito , Castiadas , Villaputzu e Villasimius ).

Il presidente Piu, come già in precedenza, si occuperà di sanità. Marco Antonio Siddi, vicepresidente e sindaco di San Vito, è stato delegato alla Protezione Civile. Il primo cittadino di Villaputzu Sandro Porcu si occuperà di Comunicazione e Plus mentre Gianluca Dessì (Villasimius) di Bilancio e personale. Al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni vanno «tutte le restanti materie – si legge nel decreto – relative alle funzioni esercitate dall’Unione dei Comuni».

Per il presidente Piu anche questo è un modo per cercare di rilanciare l’Unione, rimasta orfana - tra le altre cose - del servizio associato della polizia locale (è stato sciolto lo scorso luglio): «Da presidente – spiega Piu – vorrei riportare l’unità in questa Unione dei Comuni, da me stesso fondata oltre 15 anni fa. Quell’unità perduta negli ultimi dieci anni. Lavorerò anche per riportare i vigili dei cinque Comuni sotto un unico comando. Come avevo già ribadito, il servizio associato ha un senso con tutti i Comuni, non solo con Muravera, Villaputzu e San Vito».

Intanto è ripartita la scuola civica di musica del Sarrabus, uno dei (pochi) servizi associati che stanno funzionando ottimamente. (g. a.)

