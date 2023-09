Lavoratori precari, il caso il Tribunale 

Lavoratori precari e Comune sono pronti a darsi battaglia in tribunale. L’appuntamento fra una settimana davanti al Giudice del lavoro per trovare una soluzione.

Il contenzioso

Da un lato ci sono i lavoratori cosiddetti "in utilizzo”, tanti anni fa usciti dal circuito per lo più industriale e imprenditoriale e successivamente presi in carico da Comune, Provincia o Asl. Presi in carico ma non “stabilizzati”, benchè nel 2021 la svolta sembrasse vicina grazie alla Regione che con la delibera “Stabilizzazione occupazionale”, aveva previsto un percorso (talvolta variabile a seconda del lavoratore) che in sostanza aveva il fine di trasformare i contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Ma il Comune non avrebbe (o non lo avrebbe fatto ancora) usato quei soldi per quella finalità specifica. La pattuglia di lavoratori era all’inizio più nutrita. Diversi hanno accettato altre soluzioni, ma alla fine sei (tutelati dall’avvocato Flavio Locci), in parte inattivi in parte occupati in cantieri a tempo (quindi le risorse sarebbero state usate parzialmente), hanno chiamato in Tribunale il Comune. Chiedono il riconoscimento per i fondi non usati, il mancato versamento dei contributo e il danno al curriculum. Ai lavoratori era stato chiesto anche di essere affidati a una coop, con contratto privatistico. «La posizione del Comune è irremovibile – si limita a commentare l’avvocato Flavio Locci – e si appella al fatto che avrebbe avuto discrezionalità nell’uso del finanziamento, ma noi insistiamo che si trattasse di fondi regionali con finalità specifiche e lo dimostrerebbe il fatto che altri enti locali hanno colto quell’opportunità: chiediamo al giudice il risarcimento di quelle risorse e dei diritti negati ai lavoratori».

Il Comune

La causa è alle porte e si annuncia un muro contro muro fra amministrazione e lavoratori, perché il Comune ha deciso di resistere in giudizio. Per l’amministrazione parla l’avvocato incaricato, Roberto Murgia: «Per ora possiamo affermare che il Comune ha attivato tutti i cantieri che poteva aprire e le opzioni lavorative che era possibile offrire, facendo lavorare sinché possibile le maestranze. Non ci risulta fosse obbligatoria una stabilizzazione». Mesi fa il sindaco Pietro Morittu aveva avanzato dubbi sulla copertura (da chiarire a suo dire se totale o parziale) nell’arco dei cinque anni, e sugli effettivi spazi occupazionali in Comune.



RIPRODUZIONE RISERVATA