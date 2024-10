Lavoratori interinali fuori dalla Portovesme srl 

«Il vostro lavoro alla Portovesme srl finirà il 15 ottobre». Una comunicazione secca che lascia poco spazio alla speranza per gli ultimi sei lavoratori interinali della fabbrica di piombo e zinco. L’hanno ricevuta ieri mattina dopo essere stati convocati a Cagliari per importanti novità sulla situazione a Portovesme: «Non che avessimo grandi speranze – dice Mario Coci, uno dei sei lavoratori che il proprio il 15 ottobre compirà 59 anni e – ma questa comunicazione ci ha davvero spiazzato. Un bel regalo di compleanno, per quanto mi riguarda, arrivare alla soglia dei 60 anni da disoccupato e con la famiglia da mantenere come, del resto, tutti i miei colleghi che stanno vivendo questo incubo. È già difficile per un giovane trovare lavoro oggi, figuriamoci a questa età».

Questi lavoratori interinali un tempo lavoravano per le ditte d’appalto ma poi (come era prassi fino a pochi anni fa) si sono licenziati per entrare nelle ditte interinali per contratti a tempo in vista di un’occupazione definitiva nella Portovesme srl. Una sorta di periodo di transizione prima di essere assorbiti nell’organico della multinazionale che, per gli ultimi interinali, è diventato eterno: «Un anno fa eravamo una settantina – continua Coci – ora siamo rimasti in sei e speravamo davvero che si potesse fare in modo che, in attesa di tempi migliori, anche per noi potesse aprirsi la possibilità della cassa integrazione. Invece nulla. Dal 16 ottobre torniamo all’agenzia interinale con un’indennità minima con la quale è già impossibile mantenere una famiglia, e poi saremo sulla strada. Questo è il regalo della Portovesme srl dopo tanti anni di lavoro». L’anno scorso, quando venne posto il problema, la speranza era che le contrattazioni sindacali potessero includere anche questi lavoratori: «Invece non si è mosso nulla».

Sempre nel polo industriale, ieri sera alla Sider Alloys è stato proclamato un giorno di sciopero per lunedì 14 ottobre. (s. p.)

