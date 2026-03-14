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Il sit-in.
15 marzo 2026 alle 00:31

Lavoratori in piazza per la vertenza Wind Tre: «Pronti a far scattare uno sciopero nazionale» 

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Il 31 marzo potrebbe essere l’ultimo giorno di lavoro di cinque lavoratori del negozio Wind Tre di Santa Gilla, che l’azienda ha deciso di chiudere. Ma loro sono decisi a non mollare. Ieri, davanti all’assessorato regionale del Lavoro, c’è stato un sit-in per rilanciare l’appello a lasciare aperto il punto vendita. I lavoratori sono contrari al trasferimento a Sassari, una soluzione ritenuta insostenibile. «Molti di loro hanno famiglia», spiegano Marianna Stara di Uilcom Uil, Omar Marras di Fistel Cisl e Alessandro Randaccio di Slc Cgil, sottolineando che Wind Tre Retail è parte del più ampio Gruppo di telecomunicazioni.

Nonostante la presenza di una sede Wind Tre a Macchiareddu, «l’azienda ha escluso la possibilità di ricollocare lì il personale, sostenendo che la sede non gestisce attività di vendita diretta», proseguono i sindacati, che stanno valutando la possibilità di uno sciopero nazionale il 21 marzo. La chiusura, poi, priverebbe Cagliari del suo unico negozio Wind Tre. «Abbiamo già avviato un percorso di confronto con l’azienda e le sigle sindacali, definendo insieme una linea d’azione condivisa», afferma Desirè Manca, assessora regionale al Lavoro.

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