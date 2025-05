Lavoratori in nero: stretta sui ristoranti 

Al lavoro senza contratto, nel nord Sardegna è un problema che riguarda oltre un terzo delle aziende turistiche controllate dalla Guardia di Finanza di Sassari (Comando provinciale e presidi territoriali) negli ultimi quattro mesi. Il dato emerge da un report delle Fiamme Gialle, i militari hanno intensificato i controlli alla luce del notevole incremento di presenze turistiche. Il fenomeno del lavoro nero è stato rilevato soprattutto nel settore della ristorazione, su 44 attività commerciali controllate 27 sono risultate in perfetta regola con i contratti e la copertura previdenziale, ma per 17 operatori sono scattate pesanti sanzioni amministrative. Il personale della Guardia di Finanza ha individuato e verificato una trentina di posizioni irregolari di persone che stavano lavorando senza un contratto.

Maxi sanzione a Olbia

ll caso più grave è stato rilevato in un centro dell’hinterland di Olbia. I finanzieri del comando della città gallurese, guidati dal capitano Carlo Lazzari, hanno individuato una trattoria che, stando alle indagini, per affrontare un consistente incremento della clientela ha ingaggiato nove persone senza contratto. Si tratta della situazione più grave rilevata nel corso dei controlli. Al titolare del locale è stata applicata una sanzione di diverse decine di migliaia di euro. Il ristoratore, pagando la multa e i costi di regolarizzazione del personale, ha evitato la chiusura della sua attività. In tutto, nel Nord Sardegna, sono stati scoperti 30 lavoratori in nero, 25 italiani e 5 stranieri (Marocco, Germania, Mauritius ed Egitto). Sono state inflitte multe per oltre 58mila euro. Per quattro attività è stata proposta all’Ispettorato del Lavoro, la sospensione degli esercizi commerciali.

