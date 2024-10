Lavoratori in nero,  ristoratore nei guai 

Due lavoratori in nero su undici presenti durante il controllo: così un ristorante, gestito da cittadini stranieri, è stato sanzionato con un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.

L’ispezione è scattata nei giorni scorsi in un locale della zona di viale Marconi. I carabinieri hanno così verificato i contratti delle persone che stavano lavorando nel ristorante. Due su undici erano in nero. «La presenza di lavoratori non dichiarati», fanno sapere dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma, «costituisce una grave infrazione delle leggi, mettendo a rischio non solo i diritti dei dipendenti coinvolti ma anche la concorrenza leale tra le imprese del settore».

Oltre alla sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, sono state elevate sanzioni amministrative per 10.300 euro. (m. v.)

